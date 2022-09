US-Produktivität sinkt im 2. Quartal um 4,1 Prozent

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA hat im zweiten Quartal weniger als bisher angenommen abgenommen. Wie das US-Arbeitsministerium in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank die Produktivität gegenüber dem Vorquartal um 4,1 Prozent. In erster Veröffentlichung war das Minus auf 4,6 Prozent beziffert worden, Volkswirte hatten eine Revision auf 4,3 Prozent prognostiziert. Im ersten Quartal war sie um 7,4 Prozent zurückgegangen.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter mitteilte stiegen die Lohnstückkosten im zweiten Quartal in zweiter Schätzung um 10,2 Prozent. In erster Schätzung war ein Kostenzuwachs von 10,8 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten für die zweite Schätzung 10,6 Prozent prognostiziert. Im ersten Quartal hatten die Lohnstückkosten um 12,7 Prozent zugenommen.

