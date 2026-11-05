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US-Produktivität wächst im 3Q viel stärker als erwartet

DOW JONES--Die Produktivität in den USA ist im dritten Quartal deutlicher als erwartet gestiegen und war im zweiten Quartal höher als bisher angenommen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stieg die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vorquartal nach vorläufiger Berechnung um 3,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von nur 2,9 Prozent gerechnet. Für das zweite Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 2,1 (vorläufig: 1,4) Prozent gemeldet.

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Lohnstückkosten sanken im Berichtszeitraum um 0,7 Prozent, während für das Vorquartal ein Anstieg um revidiert 1,9 (vorläufig: 1,2) gemeldet wurde. Volkswirte hatten hier einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 09:07 ET (14:07 GMT)

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