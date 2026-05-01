DAX24.872 -0,2%Est506.029 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,22 -1,1%Nas25.887 +0,2%Bitcoin68.867 -0,6%Euro1,1772 +0,2%Öl97,46 -4,4%Gold4.756 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Intel 855681 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street stabil erwartet -- Rheinmetall mit höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft, Datadog im Fokus
Top News
UBS passt Edelmetall-Prognosen an: Palladium und Platin gesenkt - auch Gold und Silber im Fokus UBS passt Edelmetall-Prognosen an: Palladium und Platin gesenkt - auch Gold und Silber im Fokus
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Deutlich höherer Gewinn in Q1 - HENSOLDT & RENK ebenfalls in Rot Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Deutlich höherer Gewinn in Q1 - HENSOLDT & RENK ebenfalls in Rot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Produktivität wächst im ersten Quartal um 0,8 Prozent

07.05.26 14:33 Uhr

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2026 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 1,1 Prozent gerechnet.

Für das vierte Quartal 2025 wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 1,6 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus 1,8 Prozent ausgewiesen worden war.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 2,3 Prozent, während im Vorquartal ein Anstieg um revidiert 4,6 (vorläufig: 4,4) Prozent registriert wurde. Volkswirte hatten einen Anstieg um 2,6 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)