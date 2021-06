US-Produktivität wächst im ersten Quartal wie erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2021 wie erwartet gewachsen. Wie das Arbeitsministerium in zweiter Veröffentlichung mitteilte, nahm sie gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 5,4 Prozent zu, was dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung entsprach. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 5,5 Prozent gerechnet. Auch den für das vierte Quartal gemeldeten Rückgang von 3,8 Prozent bestätigten die Statistiker.

Die Lohnstückkosten stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent, Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Rückgangs von 0,3 Prozent prognostiziert. Der Anstieg im vierten Quartal von 5,6 Prozent wurde auf 14,0 Prozent revidiert.

June 03, 2021 08:44 ET (12:44 GMT)