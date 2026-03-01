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US-Produktivität wächst im vierten Quartal um 1,8 Prozent

24.03.26 13:35 Uhr

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2025 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus in genau dieser Höhe erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,8 Prozent ausgewiesen worden war.

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Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, erhöhten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 4,4 Prozent. Vorläufig war eine Zunahme von nur 2,8 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Revision auf ein Plus von 4,0 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)