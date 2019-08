US-Produktivität wächst im zweiten Quartal stärker als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2019 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 2,3 Prozent gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Produktivitätszuwachs von 1,7 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 3,5 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent ausgewiesen worden war.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 2,4 Prozent, während im Vorquartal ein Anstieg um 5,5 Prozent (vorläufig: minus 1,6 Prozent) registriert wurde. Volkswirte hatten einen Anstieg um 2,0 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 08:45 ET (12:45 GMT)