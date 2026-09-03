DAX 25.899 +0,2%ESt50 6.358 -0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,14 +1,4%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.388 +1,1%Euro 1,1622 +0,3%Öl 96,5 +0,9%Gold 4.493 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 1,4 Prozent

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2026 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 1,4 Prozent erwartet, nachdem bereits bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 1,4 Prozent ausgewiesen worden war.

Werbung

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, erhöhten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 1,2 Prozent. Vorläufig war eine Zunahme von 1,3 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung der vorläufigen Meldung erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.