US-Produktivität wächst im zweiten Quartal wie erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA hat sich im zweiten Quartal 2019 wie erwartet entwickelt. Wie das Arbeitsministerium in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg die Produktivität annualisiert um 2,3 Prozent. Volkswirte hatten entsprechend dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung einen Zuwachs von 2,3 Prozent prognostiziert. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 3,5 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent ausgewiesen worden war.

Die Lohnstückkosten erhöhten sich um 2,6 (vorläufig: 2,4) Prozent, während für das erste Quartal ein Anstieg um revidiert 5,7 (5,5) Prozent registriert wurde.

September 05, 2019