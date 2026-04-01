US-Realeinkommen sinken im März um 0,9 Prozent

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im März gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Februar ein Anstieg um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im März saison- und inflationsbereinigt 287,05 US-Dollar nach 390,60 Dollar im Vormonat.

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Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

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April 10, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)