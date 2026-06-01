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US-Realeinkommen sinken im Mai

10.06.26 14:36 Uhr

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wurde auch im April ein Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 385,44 US-Dollar nach 386,02 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)