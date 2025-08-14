DAX24.029 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,57 +1,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.318 +0,1%Euro1,1637 +0,2%Öl66,24 -0,7%Gold3.346 ±0,0%
US-Realeinkommen steigen im Juli um 0,4 Prozent

12.08.25 15:05 Uhr

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war für Juni ein Rückgang um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben zufolge im Juli saison- und inflationsbereinigt 388,01 US-Dollar nach 386,36 Dollar im Vormonat.

http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)