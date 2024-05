US-Regierung beobachtet russischen Angriff bei Charkiw mit Sorge

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung beobachtet den neuen russischen Großangriff nahe der ukrainischen Millionenstadt Charkiw mit Sorge. "Wir haben damit gerechnet, dass Russland eine Offensive gegen Charkiw starten würde, und diese scheint nun begonnen zu haben", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitag. In den Monaten nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine habe Russland bereits verzweifelt versucht, die Stadt einzunehmen, was nicht gelungen sei. "In der Tat war es vor allem das Scheitern der Einnahme Charkiws, das Herrn Putin dazu veranlasste, seine Truppen über die Grenze zurückzuziehen", sagte Kirby weiter mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin . Das aktuelle Vorgehen des russischen Militärs dort sei daher "sehr interessant und sicherlich besorgniserregend".

Die US-Regierung habe sich eng mit der Ukraine abgestimmt, um sie bei den Vorbereitungen zu unterstützen. Es sei nun entscheidend, dass die neuen Militärhilfen aus den USA möglichst schnell auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ankämen.

Russische Truppen hatte am Freitag einen Angriff auf die ukrainische Stadt Wowtschansk gestartet. Sie liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Charkiw an der Grenze zu Russland. Für die ukrainische Armee bedeutet die Offensive ein weiteres Problem an der etwa 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden, nachdem sie zuletzt schon bei Bachmut und Awdijiwka zurückgedrängt wurde. Den Verteidigern fehlen immer noch Waffen und Munition, nachdem innenpolitischer Streit in den USA über Monate einen regelmäßigen Nachschub an militärischer Ausrüstung aus den USA verhindert hatte.

Mittlerweile sind neue milliardenschwere Hilfen beschlossen, und die US-Regierung hat bereits mehrere große neue Militärpakete auf den Weg gebracht - das jüngste am Freitag. Doch Russland versuche, die Zeit bis zum Eintreffen dieser Waffen an der Front auszunutzen, sagte der Kommandeur des ukrainischen Heeres, Olexander Pawljuk, der britischen Zeitschrift "Economist".

Kirby beklagte ebenfalls, die monatelange Verzögerung neuer Hilfen durch den US-Kongress habe den Russen Vorteile verschafft und taktische Fortschritte beschert. Die Ukraine werde Zeit brauchen, um die Initiative zurückzugewinnen. "Es ist möglich, dass Russland in den kommenden Wochen weitere Vorstöße macht, aber wir rechnen nicht mit großen Durchbrüchen", sagte er. "Und mit der Zeit wird der Fluss der US-Hilfe die Ukraine in die Lage versetzen, diese Angriffe im Laufe des Jahres 2024 abzuwehren."/jac/DP/he