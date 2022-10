US-Regierung: Deutschland hat Ukraine-Hilfe angepasst

WASHINGTON (dpa-AFX) - Deutschland hat nach Ansicht der US-Regierung seine Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine ausgebaut. "Vor nicht allzu langer Zeit haben wir alle über Deutschland gesprochen, weil es Fragen darüber gab, was Deutschland tut oder nicht tut, und Deutschland hat im Laufe der Zeit seine eigenen Beiträge weiterentwickelt", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Mittwoch. Kirby sprach das Thema Deutschland von sich aus an, als er von einem Journalisten gefragt wurde, ob Israel seine Unterstützung für die Ukraine ausbauen sollte. "Die Entscheidung darüber liegt bei den Israelis", sagte er.

Jedes Land entscheide selbst, wie es der Ukraine helfe, sagte Kirby weiter. Auch die USA hätten ihre Beiträge zur Unterstützung angepasst. Als der Krieg im Februar begonnen habe, habe man über Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin gesprochen. Mittlerweile gehe es um fortschrittliche Raketensysteme zur Luftabwehr.

Die US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hatte die Bundesregierung im September vorsichtig aufgefordert, den Abwehrkampf der Ukraine noch stärker zu unterstützen. Die US-Regierung betonte aber immer wieder - auch mit Blick auf Deutschland - dass Länder letztlich selbst über Militärhilfe entscheiden würden./nau/DP/he