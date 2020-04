US-Regierung erwägt Beteiligungen an Energiekonzernen für geleistete Hilfen

Die US-Regierung erwägt sich im Gegenzug für staatlich geleistete Hilfen an US-Energiekonzernen zu beteiligen. Dies sei "eine unter vielen Optionen", sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag. Die Trump-Administration hatte den Fluggesellschaften im Gegenzug für eine Kapitalbeteiligung bereits Bundeshilfen in Milliardenhöhe gewährt. Auf die Frage, ob die USA als Gegenleistung für die Unterstützung Aktien von Energieunternehmen erhalten könnten, antwortete Mnuchin: "Der Präsident hat mich gebeten, mit dem Energieminister zusammenzuarbeiten, und wir prüfen eine ganze Reihe von Alternativen. Es wäre für mich verfrüht, über eine davon zu sprechen, aber der Präsident hat mich gebeten, Alternativen zu prüfen". Eine dieser Alternativen sei eine Beteiligung an Ölgesellschaften, so Mnuchin.

Präsident Donald Trump hatte eine starke Unterstützung für die Branche signalisiert. "Das Energie-Geschäft ist für mich sehr wichtig. Wir werden es wieder aufbauen", sagte Trump. Er schlug als weitere Alternative vor, dass die Bundesregierung angesichts der aktuell niedrigen Preise Brennstoff für das Land im Voraus kaufen könnte. Mnuchin sagte, dass dies ebenfalls in Erwägung gezogen werde.

Der starke Einbruch der Ölpreise hat die Öl-Konzerne in den USA ins Trudeln gebracht, insbesondere im Bereich Schieferöl. Der Preis für die US-Sorte WTI ist seit Ende 2019 um mehr als 70 Prozent gefallen, da im Zuge der COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach Benzin und anderen Brennstoffen drastisch eingebrochen ist. Ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland hatte die Ölpreise zusätzlich belastet und zu einem globalen Überangebot an Rohöl geführt, das die Lagerkapazitäten und die Infrastruktur der Industrie zu überfordern droht.

Von Greg Robb und William Watts

FRANKFURT (Dow Jones)