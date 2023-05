US-Regierung gibt grünes Licht für Chinook-Verkauf an Deutschland

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat einem Verkauf von 60 schweren Transporthubschraubern vom Typ CH-47F Chinook an Deutschland grundsätzlich zugestimmt. Das teilte die für staatliche Rüstungsgeschäfte zuständige US-Behörde Defense Security Cooperation Agency in Washington mit. Auch der US-Kongress, der dazu angehört werden muss, sei am Donnerstag informiert worden. In der Mitteilung wird für das Geschäft eine Preisobergrenze von 8,5 Milliarden US-Dollar (rund 7,8 Milliarden Euro) genannt.

Die Helikopter gelten als Arbeitspferd für den schnellen Lufttransport von Fahrzeugen, Material und Soldaten und sind für die Landes- und Bündnisverteidigung wichtig, aber auch bei Auslandseinsätzen. Das CH in der Modellbezeichnung steht für "cargo helicopter". Der CH-47 ist dabei durch eine charakteristische Bananenform und zwei Hauptrotoren leicht zu erkennen. Die Helikopter können mehr als 11 Tonnen transportieren und bieten Platz für bis zu 55 Passagiere. Erste Maschinen können nach dem Stand der Planungen von 2027 in der Bundeswehr verfügbar seien./cn/DP/ngu