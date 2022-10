US-Regierung: Kommunikationskanäle mit China offenhalten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten von Spannungen zwischen den USA und China hat die US-Regierung ihren Willen betont, die Kommunikationskanäle mit Peking offenzuhalten. "Wir glauben, dass es sich um eine bilaterale Beziehung handelt, die verantwortungsvoll gehandhabt werden muss", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag in Washington mit Blick auf ein Telefonat der beiden Außenminister Antony Blinken und Wang Yi am Sonntag. Das Gespräch zeige, dass man es ernst meine damit, offene Kanäle des Dialogs zu unterhalten. Das Telefonat habe mehr als eine Stunde gedauert und sei aus US-Sicht "produktiv und nützlich" gewesen.

Blinken habe unter anderem betont, wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine den Weltfrieden und die wirtschaftliche Stabilität bedrohe, sagte Price. China hält sich mit einer Verurteilung des russischen Krieges bislang zurück. Dies ist nur eines von diversen Themen, die zwischen Washington und Peking für Spannungen sorgen.

Die Regierung von Präsident Joe Biden sieht China als größte geopolitische Herausforderung und Konkurrenz. In der neuen Strategie zur nationalen Sicherheit, die die US-Regierung Mitte Oktober vorgelegt hatte, hieß es, Peking wolle seine Einflusssphäre im indopazifischen Raum erweitern und die führende Macht der Welt werden. "Die Volksrepublik China ist der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun." Im Wettbewerb mit China seien die nächsten zehn Jahre "das entscheidende Jahrzehnt".

