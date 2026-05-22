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US-Regierung kürzt NATO-Truppenzusagen erheblich - Kreise

27.05.26 06:41 Uhr
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Von Michael R. Gordon und Robbie Gramer

DOW JONES--Das Pentagon streicht offenbar erheblich die Streitkräfte zusammen, die für einen europäischen Krisenfall entsendet werden könnten. Alexander Velez-Green, Senior Advisor to the Under Secretary of Defense for Policy, habe die NATO-Verbündeten in der vergangenen Woche bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen im Hauptquartier des Bündnisses in Brüssel über die geplanten Kürzungen informiert, sagten mit der Sache vertraute Personen. Die US-Regierung strebe an, den Pool an militärischen Kapazitäten, die sie der NATO im Falle eines Konflikts zur Verfügung stellt, um ein Drittel bis die Hälfte zu reduzieren. Dies betrifft unter anderem US-Zusagen für strategische Bomber und andere Langstrecken-Streitkräfte, bestimmte Marineeinheiten sowie Luftbetankungsflugzeuge.

Der Schritt erfolgt vor dem NATO-Gipfel im Juli in der Türkei. Es wird erwartet, dass Präsident Trump an dem Treffen teilnimmt und die anderen Staats- und Regierungschefs der Allianz dazu drängen wird, einen größeren Teil der Lasten für die Verteidigung Europas zu tragen. Dieser Schritt folgt wohl auf die anderen Maßnahmen des Pentagons zur Reduzierung der US-Militärpräsenz in Europa. Das Verteidigungsministerium begründete diese Maßnahmen damit, dass sie notwendig seien, um mehr Streitkräfte in den Pazifikraum umzuverteilen, wo die USA versuchen, Chinas wachsende Militärmacht einzudämmen.

Das Weiße Haus verwies The Wall Street Journal für eine Stellungnahme an das Pentagon. Der Chefsprecher des Pentagons, Sean Parnell, bestätigte in einer Erklärung, dass die USA das Bündnis über die Reduzierung der für die Verteidigung der Allianz vorgesehenen Truppen informiert hätten, nannte jedoch keine Details. Er sagte, die Schritte seien notwendig, um die Verbündeten zu mehr Eigenleistung anzuspornen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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May 27, 2026 00:42 ET (04:42 GMT)

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