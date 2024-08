US-Regierung/Pharmakonzerne einigen sich auf niedrigere Medikamentenpreise

Werte in diesem Artikel

Von Jared Hopkins

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Regierung hat mit den Pharmaherstellern erstmals niedrigere Preise für Medikamente ausgehandelt - ein Wendepunkt in den Bemühungen, die hohen Gesundheitskosten einzudämmen. Medicare - die öffentliche und bundesstaatliche Krankenversicherung innerhalb des US-Gesundheitssystems - wird die Preise ab 2026 zahlen.

Nach Gesprächen mit Pharmaunternehmen veröffentlichte die Regierung die neuen Preise für 10 verschreibungspflichtige Medikamente. Die Medikamente, die für schwere Erkrankungen wie Krebs, Diabetes und Blutgerinnsel eingesetzt werden, kosten die Regierung insgesamt mehr als 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Zu den Medikamenten, die nach den Verhandlungen nun weniger kosten werden, gehören Eliquis, ein Blutverdünner von Bristol-Myers Squibb, das pro Monat 231 Dollar kosten wird, gegenüber einem Listenpreis von 594 Dollar. Ebenso wird Januvia von Merck & Co. für 113 Dollar erhältlich sein, 80 Prozent weniger als der derzeitige Listenpreis von 573 Dollar für einen Monat des Diabetes-Medikaments. Xarelto, ein Blutverdünner von J&J wird 197 Dollar gegenüber 542 Dollar kosten.

Die Senkung der Arzneimittelpreise durch Verhandlungen ist ein Meilenstein in jahrelangen Bemühungen, Medicare, dem größten Einkäufer von verschreibungspflichtigen Medikamenten des Landes, eine Macht zu verleihen, die private Krankenkassen seit langem einsetzen, um die steigenden Arzneimittelkosten in Grenzen zu halten. Sie folgt auf andere neue staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung hoher Arzneimittelpreise, wie zum Beispiel eine Obergrenze von 35 Dollar für die Zuzahlung von Medicare-Mitgliedern für Insulin.

"Es ist eine Erleichterung für die Millionen von Senioren, die diese Medikamente einnehmen", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. "Und es ist eine Erleichterung für die amerikanischen Steuerzahler."

An den Verhandlungen beteiligte Arzneimittelhersteller haben die neuen Preise als tragbar bezeichnet, was darauf hindeutet, dass die Regierung nicht so viel gekürzt hat, wie die Branche befürchtet hatte.

Die Verhandlungen werden bis 2031 fast 100 Milliarden Dollar einsparen, schätzt das Congressional Budget Office.

Die neuen Preise werden zu geschätzten Einsparungen von 6 Milliarden Dollar für Medicare im ersten Jahr führen, während die Begünstigten - zusätzlich zu der Obergrenze von 2.000 Dollar - 1,5 Milliarden Dollar an Zuzahlungen für ihre verschreibungspflichtigen Medikamente einsparen werden, so die Regierung.

Arzneimittelhersteller und Wirtschaftsverbände hatten vor Gericht versucht, die Verhandlungsbefugnisse zu entschärfen, aber die Klagen sind gescheitert.

Es wird erwartet, dass die Unternehmen die Arzneimittelpreisverhandlungen weiterhin anfechten und sich für Änderungen einsetzen werden, aus Angst, dass der Prozess zu größeren finanziellen Einbußen führen könnte, wenn Medicare mehr Arzneimittel ins Visier nimmt.

Die Arzneimittelpreise sind in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen. Aktuell können einige lebensrettende Krebs- und Gentherapien 1 Million Dollar oder mehr kosten. Viele bahnbrechende Behandlungen für Krankheiten wie Multiple Sklerose, HIV/AIDS und rheumatoide Arthritis für Zehntausende von Dollar angeboten werden.

Nach jahrelangen Bemühungen um eine Regelung hat schließlich der Inflation Reduction Act Medicare ermöglicht, über die Höhe der Zahlungen für bestimmte teure Therapien zu verhandeln. Dem Gesetz zufolge werden die Preise von 15 weiteren Arzneimitteln im kommenden Jahr Gegenstand von Verhandlungen sein.

