US-Regierung und Demokraten vor Einigung auf Milliarden für kleine Unternehmen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die republikanische US-Regierung und die Demokraten stehen womöglich kurz vor einer Einigung auf weitere milliardenschwere Corona-Hilfen für kleinere Unternehmen. Er sei zuversichtlich, dass ein Deal schon am Montag im Senat und am Dienstag im Repräsentantenhaus verabschiedet werden könne, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin dem Fernsehsender CNN. Bei den Diskussionen geht es um die Aufstockung des sogenannten Paycheck Protection Program um 300 Milliarden US-Dollar (276 Mrd Euro). Das Programm soll es kleinen Unternehmen ermöglichen, ihre Angestellten in Lohn und Brot zu halten. So waren die Arbeitslosenzahlen in den USA in den vergangenen Wochen wegen der Coronavirus-Krise förmlich explodiert. Mnuchin schlug zudem 50 Milliarden Dollar zusätzlich für ein weiteres Programm vor, dass Unternehmen bei der Finanzierung helfen soll./mis