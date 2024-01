US-Regierung zu Explosionen im Iran: 'In keiner Weise beteiligt'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den verheerenden Explosionen im Iran hat die US-Regierung Behauptungen zurückgewiesen, in die Attacke verwickelt gewesen zu sein. "Die Vereinigten Staaten waren in keiner Weise beteiligt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Mittwoch in Washington. "Jede gegenteilige Behauptung ist lächerlich."

Man habe außerdem keinen Grund zu der Annahme, dass Israel an den Explosionen beteiligt gewesen sei, sagte Miller. Man verfolge die Berichte genau und könne sich bislang auf keine unabhängigen Informationen berufen. "Zumindest für uns ist es noch zu früh, um sagen zu können, was die Ursache sein könnte", sagte Miller. Den Opfern und ihren Angehörigen sprach er Mitgefühl aus.

Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani wurden in dessen Heimatstadt Kerman am Mittwoch bei zwei Explosionen rund 100 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen verletzt. Irans Regierung sprach von einer Terrorattacke. Die Bundesregierung und der Europäische Auswärtige Dienst verurteilten den Anschlag als Terrorakt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Die Hintergründe sind noch unklar./gei/DP/he