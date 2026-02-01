DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.655 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,41 -0,4%Gold5.214 +2,1%
US-Regierungsbeamter: Verhandlungen mit Iran am Donnerstag

23.02.26 18:09 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Ein Regierungsbeamter bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits Irans Außenminister Abbas Araghtschi eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt.

Die USA und der Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm - doch greifbare Fortschritte gibt es bislang nicht. Befürchtet wird, dass US-Präsident Donald Trump stattdessen zu einem militärischen Schlag gegen die Führung in Teheran ausholt./ngu/DP/jha