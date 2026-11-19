RIAD (dpa-AFX) - Inmitten wachsender Sorgen vor einer neuen Eskalation im Iran-Krieg hat der Chef des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos (Centcom), Admiral Brad Cooper, Gespräche in Saudi-Arabien geführt. Er habe mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die regionalen Entwicklungen gesprochen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. An dem Treffen nahm demnach auch der saudische Verteidigungsminister und Bruder des Kronprinzen, Chalid bin Salman, teil.

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Erst am Mittwoch hatte Cooper Gespräche in Tel Aviv geführt. Dort traf er im Militärhauptquartier den israelischen Generalstabschef Ejal Zamir. Cooper sei auf Einladung Zamirs im Rahmen eines Besuchs im Nahen Osten nach Israel gekommen, teilte das israelische Militär mit. An dem Treffen nahm demnach auch Mossad-Chef Roman Gofman teil. Dieser hatte in der vergangenen Woche die USA besucht und soll dort nach Medienberichten für eine Wiederaufnahme gemeinsamer US-israelischer Angriffe auf Iran geworben haben.

Sorge vor einer neuen Eskalation im Iran-Krieg wächst

Bei einer gemeinsamen Lagebesprechung mit hochrangigen Militärvertretern beider Länder ging es nach Angaben der israelischen Streitkräfte um "die Entwicklungen in der Region, gemeinsame Sicherheitsherausforderungen sowie eine Vertiefung der strategischen und operativen Zusammenarbeit". Zudem hätten die Teilnehmer eine "engere Abstimmung und die gemeinsame Einsatzbereitschaft für unterschiedliche Szenarien" erörtert.

Am Montag hatten die Luftwaffen Israels und Griechenlands nach Militärangaben eine gemeinsame Übung durchgeführt. Dabei trainierten die Besatzungen operative Flüge und die Luftbetankung von Kampfjets für Langstreckeneinsätze.

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Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in den vergangenen Tagen führende Oppositionspolitiker zu Gesprächen über die Sicherheitslage empfangen, bei denen insbesondere der Iran im Mittelpunkt stand. Netanjahu, dessen Ablösung nach der jüngsten Parlamentswahl möglich erscheint, soll nach Medienberichten US-Präsident Donald Trump wiederholt dazu gedrängt haben, die gemeinsamen Angriffe auf den Iran möglichst bald wieder aufzunehmen./jam/DP/jha