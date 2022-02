US-Rendite steigt erstmals seit 2019 über zwei Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA macht sich immer stärker an den Kapitalmärkten bemerkbar. Am Donnerstag stieg die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen erstmals seit Sommer 2019 über die Marke von zwei Prozent. In der Spitze rentierte das weltweit als richtungweisend geltende Papier mit 2,01 Prozent. Auch in anderen Laufzeiten legten die Renditen amerikanischer Staatsanleihen weiter zu.

Hauptgrund für die steigenden Kapitalmarktzinsen ist die Erwartung einer deutlich strafferen US-Geldpolitik. Von der US-Notenbank Federal Reserve werden in diesem Jahr mehrere Zinsanhebungen erwartet, um die hohe und steigende Inflation zu dämpfen. Nach Zahlen vom Donnerstag ist die Teuerung im Januar mit 7,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen. An den Kapitalmärkten wird die erwartete Straffung der Fed vorweggenommen, was zu steigenden Zinsen führt.

