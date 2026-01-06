DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,3%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.000 -0,1%Euro1,1663 +0,1%Öl92,05 -1,4%Gold4.544 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Dell Technologies A2N6WP Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 in Jeremy Granthams Depot getan Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 in Jeremy Granthams Depot getan
Mai 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Mai 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Republikaner spalten erneut mehrheitlich schwarzen Bezirk

29.05.26 21:33 Uhr

BATON ROUGE (dpa-AFX) - Im Bundesstaat Louisiana haben die Republikaner einen mehrheitlich schwarzen Wahlkreis zu ihren Gunsten neu zugeschnitten. Der Senat des Bundesstaates billigte eine neue Aufteilung der sechs Kongressbezirke, die den Republikanern bei den Zwischenwahlen im November einen weiteren Sitz bescheren könnte. Betroffen ist vor allem der Wahlkreis des schwarzen demokratischen Abgeordneten Cleo Fields.

Eine Neuaufteilung war nötig, weil der Oberste Gerichtshof die Wahlkreise in Louisiana Ende April als ethnisch motiviert bezeichnet und deshalb verworfen hatte. Bisher gab es in dem Bundesstaat zwei Wahlkreise, die mehrheitlich schwarz bevölkert sind und von zwei demokratischen Abgeordneten vertreten werden. Einen über sechs Jahrzehnte bestehenden Schutz mehrheitlich schwarzer Wahlkreise weichten die Richterinnen und Richter in ihrem Grundsatzurteil auf.

Demokraten könnten Neuzuschnitt noch anfechten

In der Folge machten sich vor allem im Süden der USA Republikaner an eine Neuaufteilung - auch auf Druck von US-Präsident Donald Trump. In Alabama kippte ein Gericht in erster Instanz einen prorepublikanischen Neuzuschnitt, eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus. Auch in Louisiana könnte der Neuzuschnitt juristisch angefochten werden.

Bei den Zwischenwahlen im November werden das gesamte US-Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Während Senatoren auf Ebene der Bundesstaaten gewählt werden, müssen die Abgeordneten des Repräsentantenhauses in kleineren Wahlkreisen um eine Mehrheit kämpfen. Diese Wahlbezirke sind immer wieder Ziel politisch motivierter Neuzuschnitte./jcf/DP/he