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US-Rohöllagerbestände nicht so stark gesunken wie erwartet

28.05.26 18:45 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 22. Mai nicht so stark verringert wie erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,327 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,863 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,572 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,548 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag nahezu auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 12:46 ET (16:46 GMT)