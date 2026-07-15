US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

15.07.26 16:40 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 10. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,692 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,998 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,533 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,904 Millionen gesunken waren.

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Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)