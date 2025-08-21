DAX24.232 -0,8%ESt505.466 -0,3%Top 10 Crypto15,81 +2,0%Dow44.807 -0,3%Nas20.932 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1658 +0,1%Öl66,49 +0,8%Gold3.349 +1,0%
US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

20.08.25 16:36 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 15. August verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,014 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,036 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,72 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,792 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,4 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum blieb die Fördermenge in etwa stabil.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 10:36 ET (14:36 GMT)