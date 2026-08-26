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US-Rohöllagerbestände steigen weniger stark als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. August leicht ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,095 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,405 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,536 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,688 Millionen gestiegen waren.

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Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 10:49 ET (14:49 GMT)

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