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US-Rohöllagerbestände steigen wider Erwarten

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 14. August 2026 entgegen den Erwartungen ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,405 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 17,4 Millionen Barrel erhöht.

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Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,688 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,97 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag stabil zur Vorwoche geblieben. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 11:07 ET (15:07 GMT)

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