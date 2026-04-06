DAX24.791 -1,3%Est506.059 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,7%Nas26.905 -0,7%Bitcoin57.091 -0,6%Euro1,1607 -0,2%Öl97,63 +1,8%Gold4.442 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest? Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken

03.06.26 16:41 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,974 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,327 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,364 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,572 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche nahezu unverändert bei 13,7 Millionen Barrel pro Tag. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)