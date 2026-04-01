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US-Rohöllagerbestände überraschend gestiegen

22.04.26 17:18 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. April überraschend ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,925 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,913 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,57 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 6,328 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 11:18 ET (15:18 GMT)