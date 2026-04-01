Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Anleger beobachten Situation um USA und Iran: DAX wagt sich am Mittwoch kaum aus der Deckung Anleger beobachten Situation um USA und Iran: DAX wagt sich am Mittwoch kaum aus der Deckung
Cohu: Der KI-Chip-Tester feiert 200 % Kursplus in 12 Monaten und steht vor dem Turnaround Cohu: Der KI-Chip-Tester feiert 200 % Kursplus in 12 Monaten und steht vor dem Turnaround
US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken

15.04.26 16:38 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 10. April verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,913 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,081 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,328 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,589 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein geringfügiger Rückgang von 0,134 Millionen Barrel.

April 15, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)