US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

13.08.25 16:36 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. August wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,036 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1 Million Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,029 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,792 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,323 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,3 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich sowohl zur Vorwoche als auch zum Vorjahreszeitraum konstant.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 10:37 ET (14:37 GMT)