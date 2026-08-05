US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

05.08.26 16:35 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. Juli ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,479 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,167 Millionen Barrel reduziert.

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Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,643 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,007 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)