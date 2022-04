US-Schauspieler Ashton Kutcher zu Online Marketing Rockstars erwartet

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Veranstalter des OMR Festivals erwarten am 18. Mai den US-Schauspieler Ashton Kutcher (44/"Two and a Half Men") als Redner. "Ashton passt in vielen Dingen, die er tut, sehr genau zu den Themen, die auch für OMR relevant sind. Natürlich bin ich stolz, dass er den Trip nach Hamburg macht und wir an unser Gespräch im Podcast vor einigen Monaten anknüpfen können", sagte OMR-Gründer Philipp Westermeyer laut einer Pressemitteilung vom Montag. Bei dem Festival Online Marketing Rockstars (OMR) geht es um digitales Marketing und Technologie. Kutcher, der auch Tech-Unternehmer ist, habe mit seiner Frau, der ukrainisch-amerikanischen Schauspielerin Mila Kunis (38), in wenigen Tagen 35 Millionen Dollar (rund 31,7 Millionen Euro) für die Ukraine gesammelt, hieß es.

Zu dem Festival am 17. und 18. Mai sollen nach Angaben der Veranstalter mehr als 800 Redner und 60 000 Besucher in die Hamburger Messehallen kommen. Anfang März war bereits angekündigt worden, dass unter den Rednern auch der amerikanische Regisseur und Bestseller-Autor Quentin Tarantino (59/"Pulp Fiction") sein wird./bsp/DP/zb