DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,4%Nas24.336 -0,5%Bitcoin64.041 +1,7%Euro1,1788 +0,5%Öl95,29 +3,1%Gold4.797 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX beendet Handel in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Aktien, NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rheinmetall bekommt "Outperform": So reagiert die Aktie und die der Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS Rheinmetall bekommt "Outperform": So reagiert die Aktie und die der Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS
Manycore-Aktie setzt Rally fort: Heftige Gewinne auch am zweiten Handelstag Manycore-Aktie setzt Rally fort: Heftige Gewinne auch am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Seeblockade Hürde für weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA

20.04.26 17:39 Uhr

TEHERAN/ISLAMABAD (dpa-AFX) - US-Seeblockade Hürde für weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA Die Seeblockade der US-Streitkräfte vor der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben eine Hürde für weitere Gespräche zwischen den Kriegsparteien. Eine iranische Teilnahme an dem "von den USA inszenierten Schauspiel" sei an die Erfüllung von Vorbedingungen geknüpft, hieß es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Dazu gehöre unter anderem die Aufhebung der Seeblockade in der Straße von Hormus, so der Bericht.

Der Tasnim-Bericht bezog sich auf unbestätigte US-Medienberichte über eine bevorstehende Reise von US-Vizepräsident JD Vance nach Pakistan für weitere Verhandlungen.

Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass die US-Seeblockade eine zentrale Hürde für weitere Verhandlungen ist. Der pakistanische Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, habe US-Präsident Donald Trump zuletzt in Telefonaten mitgeteilt, Iran wolle eine Aufhebung der US-Seeblockade als Voraussetzung zur Teilnahme an einer zweiten Verhandlungsrunde, hieß es. Munir habe in den vergangenen 36 Stunden dreimal mit Trump gesprochen.

Trump machte unterdessen klar, an der Seeblockade festhalten zu wollen, bis es eine Einigung mit dem Iran gibt. Der Iran dränge auf eine Aufhebung - die werde es aber nicht geben "bis ein Deal unterzeichnet ist", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den US-Präsidenten aus einem Telefoninterview./mar/DP/stw