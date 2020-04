US-Senator Sanders setzt Wahlkampagne aus

Washington (Reuters) - Der US-Senator Bernie Sanders setzt seine Wahlkampagne im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus.

Das teilten seine Wahlkampfhelfer am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Sanders wolle sich an seine Anhänger in einem Livestream um 11.45 Uhr Ortszeit (17.45 Uhr MEZ) wenden. Nach einer Niederlagenserie im Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hatte der 78-Jährige vor kurzem noch einen Bericht über einen angeblichen Rückzug dementiert. Sanders hatte bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale, Ex-Vizepräsident Joe Biden.