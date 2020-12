US-Senatoren optimistisch zu Covid-Hilfen - Neuer Zwischen-Etat denkbar

Washington (Reuters) - Bei den Verhandlungen im US-Kongress über neue milliardenschwere Corona-Hilfen haben sich beide Seiten optimistisch über eine baldige Einigung geäußert.

Diese sei offenbar nahe, sagte am Donnerstag der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Jedoch könne ein weiterer Überbrückungshaushalt notwendig werden angesichts der am Freitag ablaufenden Frist für den regulären Haushalt. Sein demokratischer Gegenspieler in der Kongresskammer, Chuck Schumer, zeigte sich ebenfalls optimistisch. "Keine der verbliebenen Hürden ist unüberwindbar", sagte er im Senat. Jeder wolle ein Ergebnis. "Und wir werden nicht gehen, bis wir den Job erledigt haben."

Im Kongress wird seit Monaten über ein weiteres Hilfsprogramm zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie gestritten. Diskutiert wurde zuletzt ein Volumen von 900 Milliarden Dollar. Die Maßnahme soll an ein reguläres Haushaltsgesetz für das neue Fiskaljahr von 1,4 Billionen Dollar angedockt werden. Es muss bis Freitag verschiedet werden, da den Bundeseinrichtungen sonst das Geld ausgeht. Allerdings hat der Kongress die Frist bereits einmal mit einem Zwischenhaushalt um eine Woche hinausgeschoben und könnte es wieder tun. Die Verhandlungen über die Corona-Hilfen werden an der Wall Street mit großer Spannung verfolgt. Der Kongress genehmigte bislang Maßnahmen in Höhe von drei Billionen Dollar.