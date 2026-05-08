DAX 24.963 +0,5%ESt50 6.271 +0,7%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.818 +1,2%Bitcoin 58.559 +2,5%Euro 1,1403 -0,1%Öl 91,7 +2,7%Gold 4.071 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
US-Snackmarkt

Utz Brands-Aktie mit +89 Prozent: Deutscher Snackriese Intersnack schluckt US-Konzern in Milliardendeal

Utz Brands-Aktie mit +89 Prozent: Deutscher Snackriese Intersnack schluckt US-Konzern in Milliardendeal

Der deutsche Snackriese Intersnack sichert sich mit einem Milliardenangebot Zugang zum US-Markt, was weitreichende Folgen für die Utz Brands-Aktie hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
12.20 EUR 6.10 EUR 100.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Intersnack übernimmt Utz Brands in einem Milliardendeal
  • Aktionäre erhalten 14,25 US-Dollar pro Aktie
  • Der Zusammenschluss soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden
Werbung

Am heutigen Dienstag springt die Utz Brands-Aktie zeitweise um 89,19 Prozent auf 14,10 US-Dollar hoch, nachdem der US-Snackhersteller seinen Rückzug von der Börse bekanntgegeben hat. Käufer ist der nicht börsennotierte deutsche Snackkonzern Intersnack Group.

Deal-Details: 14,25 US-Dollar pro Utz Brands-Aktie

Intersnack übernimmt sämtliche ausstehenden Class-A-Stammaktien von Utz Brands für 14,25 US-Dollar in bar je Anteil. Das entspricht einem Aufschlag von rund 91 Prozent auf den Schlusskurs von Montag. Insgesamt bewertet die Transaktion Utz Brands laut investing.com inklusive Schulden mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar.

So wird die Übernahme finanziert

Intersnack bringt rund 920 Millionen US-Dollar in bar ein. Hinzu kommen eine neue Kreditfazilität über 1,1 Milliarden US-Dollar sowie eine ABL-Fazilität über 250 Millionen US-Dollar. Die Familien Rice und Lissette bringen zudem einen Teil ihrer bestehenden Anteile ins neue Konstrukt ein und beteiligen sich mit einer zusätzlichen Reinvestition.

Werbung

Neue Eigentümerstruktur nach dem Rückzug von der Börse

Nach Abschluss der Transaktion gehört Utz Brands zu je 50 Prozent den Rice- und Lissette-Familienunternehmen sowie der Intersnack Group. Dylan Lissette, bislang Chairperson des Utz-Boards, übernimmt die Rolle als Executive Chair. "Intersnack teilt unsere Vision für Utz, und ihre Marketing-, Produktions- und Technologiekompetenzen werden von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin in unsere Marken investieren und unsere Strategie beschleunigen", so Howard Friedman, Chief Executive Officer von Utz. Intersnack-Chairman Johan van Winkel sieht in dem Deal den Einstieg in den US-Snackmarkt, in dem der Konzern bislang nicht präsent war. Die Familien Rice und Lissette sowie weitere Aktionäre haben sich verpflichtet, rund 42 Prozent der Utz-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen.

Zeitplan bis zum Delisting

Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Freigaben sowie der Zustimmung der übrigen Aktionäre. Nach dem Closing verschwindet die Utz Brands-Aktie von der NYSE.

Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen und bleibt bis zum Closing an aufsichtsrechtliche Freigaben und die Aktionärszustimmung gebunden, was den Zeitplan verzögern könnte.

Werbung

Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Anzeige: Mit der finanzen.net zero App Utz Brands mobil handeln, ab 0 Euro Ordergebühr.

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com

Aktuelle UTZ Brands A Aktie News

Werbung

UTZ Brands A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UTZ Brands A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.