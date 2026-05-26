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US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu

24.06.26 22:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
918,30 EUR -8,90 EUR -0,96%
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BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology) weiter kräftig an. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach der Rally der Aktie in den vergangenen Monaten inzwischen bei rund 1,2 Billionen Dollar liegt, schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt seine Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten. Die Micron-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion zweistellig zu.

Der Umsatz sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zu den drei Monaten davor um fast drei Viertel auf etwas mehr als 41 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich gut 28 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf rund 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen./zb/stw

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08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
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24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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