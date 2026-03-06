DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.157 -0,8%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Wie viel Wert mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Streitkräfte verlegen weitere Bomber nach Großbritannien

07.03.26 19:20 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Nachmittag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Nachdem am Freitag der erste Militärflieger des Typs B-1 Lancer in Gloucestershire angekommen war, erreichten am Samstag drei weitere die RAF-Basis Fairford, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.

Wer­bung

Die Verteidigungsoperationen sollen den Iran daran hindern, Raketen in die Region abzufeuern und damit britische Leben in Gefahr zu bringen, wie das Ministerium auf der Plattform X schrieb. Einer der britischen Stützpunkte auf Zypern war im Verlauf des Krieges von einem Angriff getroffen worden.

Die britische Luftwaffe setzt im Mittleren Osten Kampfjets ein, um Drohnen und Raketen abzufangen. Zudem soll in der kommenden Woche der Zerstörer "HMS Dragon" in die Region verlegt werden. Für den Flugzeugträger "HMS Prince of Wales" wurde die Bereitschaftszeit verkürzt, wie die BBC mit Verweis auf eine Quelle im Verteidigungsministerium mitteilte. Eine Entscheidung über eine Verlegung in die Kriegsregion sei aber noch nicht getroffen worden.

Die US-Nutzung britischer Stützpunkte war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden, weil Premierminister Keir Starmer erst mit Verzögerung die Genehmigung erteilt hatte. Das hatte US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Unter der Woche hatte Starmer seinen Kurswechsel damit begründet, dass sich die Situation verändert und der Iran inzwischen Drohnen und Raketen auf Länder abgefeuert habe, die ihn nicht angegriffen haben./mj/DP/mis