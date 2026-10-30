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US Supreme Court

Bayer-Aktie im Plus: Sieg im Glyphosat-Prozess - Vergleichsbestreben gestärkt

Bayer-Aktie im Plus: Sieg im Glyphosat-Prozess - Vergleichsbestreben gestärkt

Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Glyphosat-Prozess einstimmig zugunsten von Bayer geurteilt.

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Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten.

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Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen. Die Anwälte in dem nun beendeten Prozess in St. Louis hatten indes ein anderes Argument vorgebracht und behauptet, der Unkrautvernichter Roundup sei fehlerhaft konstruiert und sie seien vorsätzlich getäuscht worden.

Sie aktuelle Sieg vor Gericht dürfte auch den Bemühungen von Bayer Rückenwind liefern, die Causa Glyphosat, die schon Milliarden verschlungen hat, weitgehend abzuhaken. Im Fokus steht nun eine noch ausstehende richterliche Entscheidung über seinen Sammelvergleich. In dessen Rahmen wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten.

Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer-Aktie weiter an

Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess dürfte am Freitag die Aktien von Bayer weiter nach oben treiben. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit könnten die Anteile im Xetra-Handel den höchsten Stand seit Ende September erreichen. Die Bayer-Papiere hatten schon am Donnerstag mit einem Aufschlag von mehr als 4 Prozent den Xetra-Handel beendet.

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Eine Jury in St. Louis hatte gegen drei Kläger entschieden, die ihr Krebsleiden auf den Unkrautvernichter Roundup von Bayer zurückführten. Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten.

Analyst Michael Leuchten von Jefferies sprach von einem ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg für Bayer im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zu einem angestrebte Glyphosat-Sammelvergleich.

/mis/jha/

ST LOUIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Bayer Buy UBS AG
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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