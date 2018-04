US-Tankstellenbetreiber Marathon und Andeavor schließen sich zusammen

FINDLAY/SAN ANTONIO (dpa-AFX) - In den USA bahnt sich eine Milliardenhochzeit in der Ölbranche an. Der Raffineriekonzern und Tankstellenbetreiber Marathon Petroleum will sich den Konkurrenten Andeavor (früher Tesoro) (Tesoro) einverleiben.

Marathon wolle insgesamt 23,3 Milliarden US-Dollar zahlen, teilten die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit und bestätigte Medienberichte. Aktionäre hätten die Wahl sich in Aktien oder in bar bezahlen zu lassen. Bei der zweiten Variante wären das 152,27 Dollar je Papier.

Die Verwaltungsräte haben dem Vorhaben bereits zugestimmt. Sollten die Behörden und Aktionäre dem folgen, könnte die Transaktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden. Marathon-Chef Gary Heminger soll das neue Unternehmen führen.

Zusammen kämen beide Partner auf einen Unternehmenswert von über 90 Milliarden Dollar. Der fusionierte Konzern könnte sich in den USA eine stärkere Stellung im Markt der Ölförderer und Benzinhersteller sichern, der von Riesen wie Exxon Mobil oder Chevron dominiert wird. /she/fba