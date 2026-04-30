DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 ±0,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.807 +0,3%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Atlassian A3DUN5 SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Truppenpläne: 'Kein Grund zur Panik, aber Weckruf'

02.05.26 11:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sieht die Ankündigung der USA, 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, getrieben von schlechten Umfrageergebnissen für Präsident Donald Trump. Dieser sehe, dass ihm vor den Zwischenwahlen im November in Umfragen die Fälle wegschwämmen, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Beunruhigend sei die Ankündigung vor allem, weil die Glaubwürdigkeit des Abschreckungsnarrativs, dass Europa verteidigt werde, sollte es angegriffen werden, "ein Stück weit unterminiert wird".

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sagte der "Rheinischen Post", ein möglicher Abzug von US-Truppen in der angekündigten Größenordnung sei "kein Grund zur Panik, aber ein weiterer Weckruf". Der CDU-Politiker betonte: "Sicherheitspartnerschaft ist kein Deal und die Nato kein Basar. Deshalb sind die dauernden Provokationen des amerikanischen Präsidenten inakzeptabel."

Grüne kritisieren "Hin und Her" bei Merz

Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni sprach sich für eine europäisch koordinierte Reaktion aus. Man müsse zeigen, "wo und wie die USA auch von Europa abhängig sind bei der Durchsetzung ihrer Interessen", sagte sie der "Rheinischen Post". Nanni bescheinigte Kanzler Friedrich Merz (CDU) ein "Hin und Her zwischen Nähe und Distanz zum US-Präsidenten".

Der CDU-Außenpolitiker Peter Beyer (CDU) sagte der Zeitung: "Das jetzt als eine Art Bestrafungsaktion gegen Deutschland oder gar gegen Friedrich Merz einzustufen, ist völlig falsch. Das sind längerfristige Pläne."

Linke für Abzug von US-Soldaten

Linke-Fraktionschef Sören Pellmann sagte der "Welt am Sonntag" mit Blick auf die US-Basen: "Von deutschem Boden aus werden Militäreinsätze geführt, die mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes nicht vereinbar sind. Jeder Soldat, der Deutschland verlässt, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung." Der AfD-Verteidigungspolitiker Jan Nolte sagte der Zeitung: "Das ist eher ein symbolischer Schritt, der nichts an der Abschreckungsfähigkeit der Nato in Europa ändert."/lkl/sam/DP/zb