US-Verbraucherpreise steigen im Februar wie erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Februar wie erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 2,2 (Januar: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Verbraucherpreise ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise erhöhten sich ebenfalls um 0,2 Prozent auf Monats- und um 1,8 (1,8) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war auch hier ein monatlicher Preisanstieg von 0,2 Prozent.

Die US-Notenbank strebt eine mittelfristige Inflationsrate von 2 Prozent an, orientiert sich aber operativ stärker am Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator). Dessen Jahreswachstumsrate lag im Januar bei nur 1,7 Prozent, Februar-Daten werden erst am 29. März veröffentlicht.

