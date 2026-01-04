US-Verbraucherstimmung bessert sich im März unerwartet

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im März unerwartet gebessert. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,8 (Februar: 91,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 87,5 erwartet. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage erhöhte sich auf 123,3 (118,7) Punkte, jener für die Erwartungen sank auf 70,9 (72,6) Punkte. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

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Obwohl in den Zahlen nicht sichtbar, zeigten sich die Verbraucher nach Aussage des Conference Board durch steigende Kosten aufgrund von Zöllen und in die Höhe schnellenden Ölpreisen belastet. Beeinflusst wurden demnach die Inflationserwartungen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/cln

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March 31, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)