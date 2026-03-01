DAX24.702 -2,3%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,6%Nas22.629 -0,2%Bitcoin57.875 +3,6%Euro1,1705 -0,6%Öl78,42 +8,1%Gold5.330 +1,0%
US-Verteidigungsminister/Hegseth: Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel

02.03.26 14:39 Uhr

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. "Dies ist kein sogenannter "Regimewechselkrieg", aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten - "aber unter Präsident (Donald) Trump beenden wir ihn."

Am Samstag hatten Israel und die USA begonnen, den Iran anzugreifen. Das israelische Militär tötete dabei Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion./ngu/DP/mis