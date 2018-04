US-Verteidigungsminister schließt Militäraktion gegen Syrien nicht aus

Washington (Reuters) - Die USA halten sich nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenenklave Duma bei Damaskus auch die Option eines Militärschlags gegen Syrien offen.

"Im Augenblick schließe ich nichts aus", sagte Verteidigungsminister Jim Mattis am Montag in Washington auf die Frage nach eventuellen Luftangriffen auf syrische Ziele. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag mit Vergeltung für den Angriff in Duma gedroht. Für den C-Waffen-Angriff werde "ein hoher Preis zu zahlen" sein, sagte er.