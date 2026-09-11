US-Vize Vance erinnert an erschossenen Aktivisten Kirk

11.09.26 06:22 Uhr

DALLAS (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk hat US-Vizepräsident JD Vance ihn beim Parteitag der Republikaner gewürdigt. "Es wird in die Geschichte eingehen, dass euer Vater ein großartiger Mann war", sagte Vance in Dallas im Bundesstaat Texas in Bemerkungen, die an die Kinder Kirks adressiert waren. Die Menge brach daraufhin in "Charlie, Charlie"-Rufe aus.

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Der rechte US-amerikanische Aktivist Charlie Kirk war am 10. September 2025 erschossen worden, als er auf einem Uni-Campus im Bundesstaat Utah im Freien gesprochen hatte. Kirk machte sich in konservativen Kreisen als Verfechter der Meinungsfreiheit einen Namen. Mit seiner Organisation Turning Point USA besuchte er Hochschulen und forderte Studierende - vor allem solche mit anderer politischer Haltung - zur Debatte heraus. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten vor.

Als prominenter Vertreter der Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) trug Kirk dazu bei, US-Präsident Donald Trump unter jungen Wählern populärer zu machen. Er galt als enger Vertrauter nicht nur von Vance, sondern auch von Trumps ältestem Sohn, Donald Trump Junior.

Der Präsidentensohn würdigte Kirk beim Parteitag der Republikaner als Kämpfer für "Glauben, Familie, Freiheit und Patriotismus"./fsp/DP/zb