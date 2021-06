US-Wachstum beschleunigt sich zu Jahresbeginn

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn stärker gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal annualisiert um 6,4 Prozent zum Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer dritten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit bestätigt.

Das Wachstum hat sich im Vergleich zum vierten Quartal beschleunigt. Im Schlussquartal 2020 war die Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gewachsen. Das Ministerium erklärte die Beschleunigung mit der Lockerung von Corona-Beschränkungen und staatlichen Unterstützungszahlungen.

Da amerikanische Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet sind, sind sie nicht direkt mit europäischen Daten vergleichbar. In Europa wird keine Annualisierung vorgenommen.

